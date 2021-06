Cronaca 394

Coronavirus, aumentano i nuovi positivi in Sicilia e sale il tasso di contagio

I nuovi casi nell'isola sono 320. Oggi la Sicilia è seconda per nuovi casi, dietro solo alla Lombardia

Redazione

09 Giugno 2021 19:31

Sono 320 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.908 tamponi processati e il tasso di positività sale al 2,1% (ieri era 1,5%). È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri in leggero peggioramento negli ultimi due giorni. Ieri erano stati 337 i nuovi casi su 22.004 tamponi eseguiti, con un tasso di positività dell'1,5%: dati che avevano reso l'Isola la regione italiana con il maggior numero di nuovi contagi. Oggi, invece, la Sicilia è seconda per nuovi casi, dietro solo alla Lombardia con 322 nuovi positivi ma con moltissimi tamponi in più: 43.271 tamponi.

Rispetto a mercoledì scorso +41% di nuovi casi. Nelle ultime 24 ore, in Sicilia, sono due le persone decedute, mentre calano di 6 unità i ricoveri (3 in terapia intensiva). I guariti in un solo giorno sono stati 702.Attualmente ci sono 7.322 positivi al Covid in Sicilia di sui 365 ricoverati in ospedale, 39 in terapia intensiva, 6.918 in isolamento domiciliare. I guariti sono saliti a 215.125 e i decessi a 5.890. Da inizio pandemia sono state 228.337 le persone contagiate in Sicilia. A livello provinciale, sono 68 i nuovi casi a Palermo, 66 a Catania, 21 a Messina, 28 a Siracusa, 16 a Trapani, 34 a Ragusa, 21 ad Agrigento, 8 a Caltanissetta, 58 a Enna. L'incidenza è di 39 casi per 100 mila abitanti, ieri era stata di 40.

A livello nazionale, sono 2.199 i positivi al test del Coronavirus nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 1.896. Sono invece 77 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 102. In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.237.790, i morti 126.767. I dimessi ed i guariti sono invece 3.936.088, con un incremento di 8.912 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 174.935, in calo di 6.791 nelle ultime 24 ore. Sono 218.738 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 220.917. Il tasso di positività al Covid è all’1%, stabile rispetto allo 0,8% di ieri.(Gds.it, Denise Marfia)



