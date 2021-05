Salute 1045

Coronavirus: arrivato anche in Italia lo spray nasale che aiuta a proteggersi

Crea un sottile strato di gel nella cavità nasale, impedendo ad allergeni e virus di penetrarla fino a 5 ore dopo l'utilizzo

Redazione

04 Maggio 2021 09:02

E' arrivato anche sul marcato italiano Taffix, il nuovo spray nasale sviluppato dall’azienda biofarmaceutica israeliana Nasus Pharma che crea una barriera protettiva dai virus, impedendogli di penetrare la mucosa nasale. Anche se non sostituisce l'uso di mascherine o di qualsiasi altra misura di sicurezza raccomandata dalle autorità, questo spray è utile nel contrastare allergeni e virus, fornendo una protezione meccanica e chimica fino a 5 ore dopo l'utilizzo. Vediamo quindi come funziona, come e quando si usa e dove poter acquistare lo spray nasale protettivo Taffix.

Come funziona lo spray nasale Taffix

Il naso è la via principale di infezione per tutti i virus trasportati dall'aria, ed ha un pH pari a 6,5, ideale per la proliferazione dei virus. Taffix è uno spray nasale in polvere indicato per l'uso come barriera meccanica protettiva contro allergeni e virus all'interno della cavità nasale con un'efficacia del 97%. Questo spray, infatti, rilascia una polvere che, in soli 50 secondi, crea un sottile strato di gel nella cavità nasale, impedendo ad allergeni e virus di penetrarla fino a 5 ore dopo l'utilizzo. Inoltre, questo gel ultra-sottile abbassa il pH della cavità nasale a 3,5, creando un microambiente sfavorevole in cui fino al 97% dei virus presenti nell'aria non può sopravvivere.

Asseverato come dispositivo medico di Classe I al Ministero della Salute Italiano e legalmente commercializzato in Europa (CE-DE/CA09/0760/N18/001), lo spray nasale Taffix non sostituisce comunque l'uso delle mascherine, DPI o di qualsiasi altra misura di sicurezza raccomandata dalle autorità, ma fornisce un livello di protezione ulteriore, utile per affrontare in completa sicurezza gli ambienti ad alto rischio come i mezzi di trasporto pubblico, negozi e scuole, o in generale qualsiasi spazio chiuso.







