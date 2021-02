Cronaca 723

Coronavirus, ancora in calo i casi in Sicilia e sempre meno ricoverati ma risalgono i decessi

E' quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute nel quale si registrano 616 nuovi casi di coronavirus

Redazione

05 Febbraio 2021 17:47

In netto miglioramento quasi tutti dati della pandemia da coronavirus in Sicilia: risale solo il numero delle vittime che ieri era sceso a 24 e oggi torna sopra i 30, esattamenente 31. E' quanto emerge dal bollettino diffuso dal Ministero della Salute nel quale si registrano 616 nuovi casi di coronavirus (il dato migliore del 2021), mentre continua il trend alto di guariti (+1.685) e il forte calo di ricoveri ordinari (-42) e in terapia intensiva (-5). Molto basso il rapporto tra positivi e tamponi: a fronte di 25.206 test solo il 2,4% è risultato positivo, miglior tasso in Italia dopo il Veneto.In aumento i nuovi casi Covid in Italia: sono 14.218 i positivi di oggi contro i 13.659 di ieri, ma con un numero di tamponi sostanzialmente invariato, 270.507. Il tasso di positività sale per il terzo giorno di fila al 5,2% (ieri 5%). In calo i decessi, 377 contro i 422 di ieri, con il totale delle vittime che tocca quota 90.618.

Tornano a scendere, seppur di poco le terapie intensive, 9 in meno (ieri +6) con 132 ingressi del giorno, e sono 2.142. Ancora in calo invece i ricoveri ordinari, 168 in meno (ieri -328) per un totale di 19.575. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.(Gds)





