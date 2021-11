Cronaca 497

Coronavirus in Sicilia, aumentano contagi e ricoveri: i nuovi casi sono 648

Il covid non concede nessuna tregua. Sono 648 i nuovi casi riscontrati mentre le vittime sono 6

Redazione

Il coronavirus non concede nessuna tregua in Sicilia. I contagi sono stabili ma si registra un aumento, seppur lieve dei ricoveri. Secondo l’ultimo bollettino, nell’isola sono stati riscontrati altri 648 casi (ieri erano stati 640) su 25 mila tamponi processati. I morti sono 6. Nei reparti ordinari sono ricoverati 350 pazienti, 18 in più rispetto al giorno precedente, mentre in terapia intensiva 36. Complessivamente negli ospedali ci sono 386 pazienti. Palermo è la provincia con il più alto numero di nuovi casi: 167. Catania 103, Messina 130, Siracusa 84, Trapani 45, Caltanissetta 39, Agrigento 38 ed Enna 14.

E la crescita continua anche nel resto d'Italia: sono 11.555 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 10.544. Sono invece 49 le vittime in un giorno. Ieri erano state 48



