Coronavirus, anche in Sicilia due casi di variante: sono quella inglese e sudafricana

Uno dei due è un uomo tornato dall'Africa la settimana scorsa che è stato isolato. Rintracciati i contatti stretti

Redazione

09 Febbraio 2021 14:12

Anche in Sicilia sono arrivate le varianti del Covid. La prima individuata sarebbe quella inglese; è stata scoperta un mese fa dal laboratorio Centro di controllo qualità e rischio chimico di Palermo, diretto da Francesca Di Gaudio.L'altro caso è più recente e sembrerebbe essere una variante sudafricana. Si tratta di un uomo tornato dall’Africa la settimana scorsa che è risultato positivo ed è stato ricoverato all’ospedale di Partinico. L’uomo è stato isolato e sono stati rintracciati i contatti stretti.

A confermare la situazione è Renato Costa commissario per l’emergenza Covid a Palermo e provincia che afferma come si "stiano facendo gli accertamenti del caso".













