Cronaca 829

Covid, anche all'ospedale di Gela sono arrivate le prime dosi di vaccino: al via la somministrazione

A trasportare i flaconi è stata la dottoressa Marcella Santino, direttore sanitario dell'Asp di Caltanissetta

Redazione

02 Gennaio 2021 16:57

Al via anche all’ospedale “Vittorio Emanuele” di Gela la campagna vaccinazione. Il primo carico di vaccini, accompagnato dal direttore sanitario dell'Asp di Caltanissetta Marcella Santino, è arrivato oggi e nel pomeriggio è stato somministrato ai primi medici e successivamente sarà il turno degli altri operatori sanitari.In tutto, scortate dai carabinieri, sono arrivate a Gela, per il momento un centinaio di dosi. "Tutto lascia presagire - ha dichiarato la dottoressa Santino - che avremo un'ulteriore impennata e quindi dovremo essere molto attenti perchè se da un lato abbiamo il vaccino, dall'altro lato dobbiamo fare in modo di ridurre al massimo i contagi. L'appello è sempre lo stesso: non lasciamoci prendere dall'entusiamo legato all'arrivo del vaccino perchè non è finito tutto. E' arrivato il vaccino ma ci vuole ancora grande attenzione sperando di riuscire a contenere tutto entro la fine dell'anno 2021. Questa è la prospettiva".

