Coronavirus, altri 7100 nuovi casi in Sicilia: ricoveri stabili. I morti sono 47

La curva dei contagi si mantiene stabile e anche il numero di pazienti ricoverati

Redazione

Sono 7100 i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore, con una curva ormai stabile. Ben 47 i morti. Salgono di pochissimo, un'unità, i ricoveri in ospedale. La Regione, ricordiamolo, rimarrà una settimana ancora in zona arancione. Sono 143.898 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 155.697. Le vittime sono invece 378, mentre ieri erano state 389.

Dall’inizio della pandemia sono 10.683.948 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.668.828, in diminuzione di 37.625 nelle ultime 24 ore mentre i morti sono 145.537. I dimessi e i guariti sono invece 7.869.583 con un incremento di 181.594 rispetto a ieri. (Gds.it)



