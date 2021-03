Cronaca 44

Coronavirus, altri 650 contagi in Sicilia: tornano ad aumentare i ricoveri. In Italia altri 26mila casi

Da quanto emerge dal bollettino di oggi, rimane stabile invece il numero delle vittime che sono state 13

Redazione

13 Marzo 2021 18:20

Sono 650 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati oggi in Sicilia, un trend che continua a mantenersi in lieve aumento ormai da giorni. Stabile il numero delle vittime, anche oggi arrivato a quota 13. Torna a salire il numero delle persone ricoverate in ospedale: sono 684 quelle in regime ordinario (+13 rispetto a ieri) mentre scende di due unità quello dei pazienti in terapia intensiva (99 ad oggi).

Ad oggi sono 160.194 i siciliani colpiti dal virus, 4.331 i morti e 141.993 i guariti (563 nelle ultime 24 ore). Gli attuali positivi nell'Isola sono 13.870, di cui 13.087 in isolamento domiciliare. Dei nuovi casi registrati in regione, 287 sono nella provincia di Palermo, 96 a Catania, 31 a Messina, 37 a Caltanissetta, 6 a Trapani, 91 a Siracusa, 37 a Ragusa, 59 ad Agrigento, e 6 ad Enna.

Sono invece 26.062 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 26.824 di ieri (ma in netta crescita rispetto a sabato scorso, quando erano 23.641). Con 372.944 tamponi eseguiti, tremila più di ieri: il tasso di positività è in lieve calo dal 7,3 al 7 per cento. I decessi sono 317 (ieri 380), per un totale di 101.881 vittime da inizio epidemia.

Sempre in forte crescita i ricoveri: le terapie intensive che sono 68 in più (ieri +55), con ben 270 ingressi del giorno, 2.982 in tutto, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 497 unità (ieri +409), 24.153 in tutto. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La Regione con più casi è sempre la Lombardia (+5.809), seguita da Emilia Romagna (+2.950), Campania (+2.940), Veneto (+2.682), Piemonte (+2.159) e Lazio (+1.998). I casi totali da inizio epidemia salgono a 3.201.838. I guariti sono 14.970 (ieri 14.443), per un totale di 2.579.896. Ancora in forte crescita il numero delle persone attualmente positive, 10.744 in più (ieri 11.967), 520.061 in tutto. Di questi, 492.926 pazienti sono in isolamento domiciliare.(Piero Vassallo, Gds.it)



