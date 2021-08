Cronaca 269

Coronavirus, altri 1400 casi in Sicilia e ricoveri in aumento: situazione sempre più difficile

Ancora in aumento il numero di pazienti ricoverati negli ospedali: sono 751 quelli in area medica

Redazione

25 Agosto 2021 17:26

Sono 1.409 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, con l'isola che resta la regione più colpita dai contagi in questa ondata estiva della pandemia. I tamponi processati sono stati 21.519, con un tasso di positività al 6,5%. Altre 9 le vittime (6.259 in totale) ma la Regione precisa che quattro di queste si riferiscono al 24 agosto, tre al 23 e due al 12 agosto. I guariti sono 841, per un totale di 236.808 mentre i casi complessivi hanno raggiunto quota 268.573. Ancora in aumento il numero di pazienti ricoverati negli ospedali: sono 751 quelli in area medica, con un incremento di 11 unità rispetto a ieri. Restano stabili invece i numeri in terapia intensiva, con 102 posti letto occupati e 6 nuovi ingressi in rianimazione nelle ultime 24 ore. Dei nuovi positivi odierni 374 sono stati registrati nella provincia di Palermo, 314 nella provincia di Catania e 220 del Messinese. Seguono Siracusa 117, Ragusa 114, Trapani 25, Caltanissetta 92, Agrigento 90, Enna 63.

In crescita il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi sono 7.548 su 244.420 tamponi con l'indice di positività al 3,1%. I decessi registrati oggi sono 59, portando a 128.914 il totale finora di vittime in Italia dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 135.724; le persone in isolamento domiciliare 131.202; i dimessi guariti sono finora 4.237.758. In calo i ricoveri: ne risultano 4.023, contro i 4.036 di ieri, e sono in flessione anche le terapie intensive, scese da 504 a 499, con 34 ingressi giornalieri. Come detto è la Sicilia la regione con più casi, seguita nell’ordine dal Veneto con +847, dalla Toscana con +654, dalla Lombardia con +605, quindi la Campania con +569, la Sardegna con +487, il Lazio con +442 e l’Emilia Romagna con +412. La regione che segna il minor numero di nuovi casi è la Valle d’Aosta con +11. Il numero di persone finora testate è pari a 32.214.570, il totale di tamponi effettuati - tra quelli processati con test molecolare e quelli con test rapido antigenico - sale a 82.615.371.(Piero Vassallo, Gds.it)



