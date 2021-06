Cronaca 150

Coronavirus, altri 111 casi in Sicilia ma con meno tamponi: contagi in aumento

re nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore e scendono di 4 unità i ricoveri ordinari in ospedale

Redazione

27 Giugno 2021 17:14

Sono 111 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 4.520 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,5%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri più alti rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 111 i nuovi casi su 13.311 tamponi processati, con un tasso di positività allo 0,8%. Tre nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore e scendono di 4 unità i ricoveri ordinari in ospedale. Nelle ultime 24 ore in Sicilia c'è stato un solo decesso. I guariti sono stati 114. A livello provinciale sono 5 i nuovi casi registrati a Palermo, 3 a Messina, 37 a Catania, 3 a Siracusa, 3 a Ragusa, 29 a Caltanissetta, 20 ad Agrigento, 11 a Trapani e nessun caso a Enna.

A livello nazionale, sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 838. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 40. I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.258.069, i morti 127.472. I dimessi ed i guariti sono invece 4.073.435, con un incremento di 1.336 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 57.162, in calo di 570 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 55.125 persone. Sono 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 4 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, invece, sono stati 10 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.743, in calo di 28 unità rispetto a ieri. La regione con più casi nuovi è la Lombardia con 119 casi, a seguire la Sicilia con 111, la Campania con 95. (Denise Marfia, Gds.it)



Sono 111 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 4.520 tamponi processati e il tasso di positività è del 2,5%. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Numeri più alti rispetto alla giornata di ieri quando erano stati 111 i nuovi casi su 13.311 tamponi processati, con un tasso di positività allo 0,8%. Tre nuovi ingressi in terapia intensiva nelle ultime 24 ore e scendono di 4 unità i ricoveri ordinari in ospedale. Nelle ultime 24 ore in Sicilia c'è stato un solo decesso. I guariti sono stati 114. A livello provinciale sono 5 i nuovi casi registrati a Palermo, 3 a Messina, 37 a Catania, 3 a Siracusa, 3 a Ragusa, 29 a Caltanissetta, 20 ad Agrigento, 11 a Trapani e nessun caso a Enna. A livello nazionale, sono 782 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 838. Sono invece 14 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 40. I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.258.069, i morti 127.472. I dimessi ed i guariti sono invece 4.073.435, con un incremento di 1.336 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 57.162, in calo di 570 nelle ultime 24 ore. In isolamento domiciliare ci sono 55.125 persone. Sono 294 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 4 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, invece, sono stati 10 (ieri erano stati 9). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.743, in calo di 28 unità rispetto a ieri. La regione con più casi nuovi è la Lombardia con 119 casi, a seguire la Sicilia con 111, la Campania con 95. (Denise Marfia, Gds.it)

Ti potrebbero interessare