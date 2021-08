Cronaca 458

Coronavirus, la zona gialla da lunedì sembra ormai certa: in Sicilia altri 1.097 casi

Piuttosto stabili i ricoveri. Sono 752 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 1 in più rispetto a ieri. Stabili anche le terapie intensive

Redazione

26 Agosto 2021 18:23

Sono 1.097 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 17.082 tamponi processati. E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. Quindici i morti, ma si riferiscono tutti ai giorni scorsi. In particolare, la Regione comunica che 7 di questi sono deceduti ieri, 4 il 24 agosto, 1 il 23 agosto, 2 il 22 agosto e un altro il 20 agosto. Piuttosto stabili i ricoveri. Sono 752 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 1 in più rispetto a ieri. Stabili anche le terapie intensive 103 (1 in più rispetto a ieri) e 9 nuovi ingressi. Gli attuali positivi sono 26.110, con un incremento di 604 rispetto a ieri. I guariti oggi sono 478. Sul fronte dei nuovi contagi per provincia, Palermo è prima con 254 casi, seguita a ruota da Catania con 231. A seguire: Siracusa 139, Trapani131, Enna 115, Caltanissetta 96, Agrigento 84, Messina 35 e Ragusa 12. (Gds.it)



Sono 1.097 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su 17.082 tamponi processati. E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dal ministero della Salute. Quindici i morti, ma si riferiscono tutti ai giorni scorsi. In particolare, la Regione comunica che 7 di questi sono deceduti ieri, 4 il 24 agosto, 1 il 23 agosto, 2 il 22 agosto e un altro il 20 agosto. Piuttosto stabili i ricoveri. Sono 752 i pazienti ricoverati nei reparti ordinari, 1 in più rispetto a ieri. Stabili anche le terapie intensive 103 (1 in più rispetto a ieri) e 9 nuovi ingressi. Gli attuali positivi sono 26.110, con un incremento di 604 rispetto a ieri. I guariti oggi sono 478. Sul fronte dei nuovi contagi per provincia, Palermo è prima con 254 casi, seguita a ruota da Catania con 231. A seguire: Siracusa 139, Trapani131, Enna 115, Caltanissetta 96, Agrigento 84, Messina 35 e Ragusa 12. (Gds.it)

Ti potrebbero interessare