Coronavirus, a Raffadali boom di positivi. Il sindaco: "La cena di Natale è stata devastante"

Dopo i tamponi rapidi 30 raffadalesi sono risultati positivi, famiglie intere, da grandi a piccini

Redazione

03 Gennaio 2021 16:57

Una situazione sanitaria che sta diventanto davvero difficile a Raffadali con un aumento esponenziale dei casi. A lanciare l'allarme è lo stesso sindaco, Silvio Cuffaro: "La situazione sanitaria ufficiale del nostro paese conta 2 positivi al covid-19, quella ufficiosa (frutto di tamponi istantanei) è di 30 raffadalesi positivi, famiglie intere, da grandi a piccini, purtroppo travolti da questa bestia"."A questi miei concittadini - prosegue Cuffaro - dico di tenere duro e non preoccuparsi, io per quello che posso, resto a disposizione".

"A loro e a tutti voi io e la mia squadra auguriamo un 2021 che ci riporti alla normalità e l’accoglienza di questo nuovo anno con la rinnovata speranza che ce la faremo e ce la faremo tutti insieme".

"La cena di Natale purtroppo è stata devastante per il nostro territorio. Non voglio biasimare nessuno, Natale è una festa di famiglia ma molti non hanno ascoltato i consigli che ho dato e le disposizioni governative: si è sbagliato e non dobbiamo continuare a sbagliare", ha aggiunto il sindaco. (Gds.it)



