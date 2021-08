Cronaca 130

Coronavirus, a Pantelleria 70 positivi dopo festa: 3 sono in terapia intensiva

In Sicilia nella settimana appena conclusa si sono registrati 14 nuovi ingressi in terapia intensiva

Redazione

02 Agosto 2021 17:18

Pantelleria in ansia per un focolaio Covid causato da una festa con un centinaio di persone. Sono 70 i positivi e tre sono stati ricoverati in terapia intensiva intubati. L'ultimo è stato trasferito in elisoccorso la scorsa notte. I positivi sono tutti residenti a Pantelleria. "I medici dell'Usca e dell'Asp sono riusciti già a tracciare tutti i partecipanti alla festa e sono tutti messi in isolamento domiciliare - dice il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo - A Pantelleria la metà della popolazione è vaccinata, i positivi sono quasi tutti non vaccinati. Un motivo in più per vaccinare e rendere finalmente l'isola Covid free".

I focolai stanno causando il forte aumento dei casi in tutta la Sicilia, come evidenzia l'ufficio statistica del Comune di Palermo rendendo noti i dati relativi all'andamento della pandemia nell'Isola e diffusi ieri dal Dipartimento della Protezione Civile. Ma il bilancio è destinato ad aggravarsi alla luce del nuovo focolaio registrato a Pantelleria. I nuovi positivi, nella settimana appena conclusa, sono 4445, il 23,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 63,2%. E' cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 3,9% al 4,5%, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 11219, 3298 in più rispetto alla settimana precedente e le persone in isolamento domiciliare sono 10891, 3191 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 328, di cui 33 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 107 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 4 unità).

Nella settimana appena conclusa si sono registrati 14 nuovi ingressi in terapia intensiva (-6,7% rispetto ai 15 della settimana precedente). Il numero dei guariti (226275) è cresciuto di 1124 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 92,9% (94,2% domenica scorsa) e quello delle persone decedute registrato nella settimana è pari a 23 (la settimana scorsa 18, di cui effettivamente registrate nella settimana 12). Complessivamente le persone decedute sono 6047, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,5% (come la settimana scorsa). Infine, i ricoverati complessivamente rappresentano il 2,9% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,3%).



Pantelleria in ansia per un focolaio Covid causato da una festa con un centinaio di persone. Sono 70 i positivi e tre sono stati ricoverati in terapia intensiva intubati. L'ultimo è stato trasferito in elisoccorso la scorsa notte. I positivi sono tutti residenti a Pantelleria. "I medici dell'Usca e dell'Asp sono riusciti già a tracciare tutti i partecipanti alla festa e sono tutti messi in isolamento domiciliare - dice il sindaco di Pantelleria Vincenzo Campo - A Pantelleria la metà della popolazione è vaccinata, i positivi sono quasi tutti non vaccinati. Un motivo in più per vaccinare e rendere finalmente l'isola Covid free". I focolai stanno causando il forte aumento dei casi in tutta la Sicilia, come evidenzia l'ufficio statistica del Comune di Palermo rendendo noti i dati relativi all'andamento della pandemia nell'Isola e diffusi ieri dal Dipartimento della Protezione Civile. Ma il bilancio è destinato ad aggravarsi alla luce del nuovo focolaio registrato a Pantelleria. I nuovi positivi, nella settimana appena conclusa, sono 4445, il 23,5% in più rispetto alla settimana precedente, quando già si era registrato un incremento del 63,2%. E' cresciuto anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 3,9% al 4,5%, mentre il numero degli attuali positivi è pari a 11219, 3298 in più rispetto alla settimana precedente e le persone in isolamento domiciliare sono 10891, 3191 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 328, di cui 33 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono aumentati di 107 unità (i ricoverati in terapia intensiva invece sono aumentati di 4 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 14 nuovi ingressi in terapia intensiva (-6,7% rispetto ai 15 della settimana precedente). Il numero dei guariti (226275) è cresciuto di 1124 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 92,9% (94,2% domenica scorsa) e quello delle persone decedute registrato nella settimana è pari a 23 (la settimana scorsa 18, di cui effettivamente registrate nella settimana 12). Complessivamente le persone decedute sono 6047, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari al 2,5% (come la settimana scorsa). Infine, i ricoverati complessivamente rappresentano il 2,9% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva lo 0,3%).

Ti potrebbero interessare