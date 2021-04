Cronaca 396

Coronavirus, a Mussomeli disposta la disinfezione e sanificazione del centro urbano

Il sindaco Giuseppe Catania dà alcune raccomandazioni ai cittadini per l'operazione di sanificazione che avrà luogo di pomeriggio

Redazione

17 Aprile 2021 09:37

Comunico che a partire dalle 18.00 di oggi, sabato 17 aprile 2021, la nostra Amministrazione ha in programma il piano straordinario di sanificazione e disinfezione di Mussomeli. Saranno sanificate le aree adiacenti alle strutture sensibili (caserme carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, ospedale, supermercati) le vie più transitate e le principali vie del centro storico. L'azione di sanificazione sarà effettuata dal nostro personale, da alcuni volontari agricoltori, con l'ausilio di alcuni specifici e adeguati mezzi messi a disposizione.

Il prodotto igienizzante che useremo non ha alcun effetto negativo su persone, animali o oggetti, ma in ogni caso vi prego, precauzionalmente, di seguire le seguenti raccomandazioni:

- Entrate dai balconi i panni stesi;

- Entrate le autovetture in garage (ovviamente per chi ne dispone).

Lavoriamo per la tutela della salute dei nostri concittadini. Al fine di dare la più ampia diffusione, condividete e fate circolare questo messaggio con i vostri amici e contatti.

Grazie per la collaborazione.

Il Sindaco

Giuseppe Catania



