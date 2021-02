Cronaca 1705

Coronavirus, a Montedoro tanti casi in poche ore. Il sindaco: "Temiamo variante". Asp invia tamponi a Palermo

"La paura che si stia diffondendo una variante del Covid-19 c'è", ha dichiarato a Seguo News il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino

Rita Cinardi

27 Febbraio 2021 21:20

Una crescita dei contagi rapidissima quella che si sta registrando a Montedoro, che con i suoi 1400 abitanti è uno dei comuni più piccoli in provincia. Il primo a risultare positivo è stato un ragazzino che frequenta il liceo a Caltanissetta. Da quel momento nel giro di 24 ore sono risultate positive altre 10 persone e oggi sono stati eseguiti altri 30 tamponi. E adesso si teme una variante del Covid-19 tanto che nelle ultime ore l'Asp di Caltanissetta ha inviato alcuni dei tamponi risultati positivi al Policlinico di Palermo dove sarà possibile effettuare il sequenziamento. "La paura che si stia diffondendo una variante del Covid-19 c'è - ha dichiarato a Seguo News il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino - i positivi sono per metà ragazzi giovanissimi, l'altra metà adulti. Il problema è che il virus si sta diffondendo troppo velocemente e anche in soggetti giovani per cui oggi ho avuto contatti con l'Asp con la quale stiamo mettendo in atto tutte le procedure per fermare il focolaio. Stiamo facendo tamponi a tappeto sui contatti delle persone contagiate e, purtroppo, ritengo che i numeri siano destinati a crescere".



Una crescita dei contagi rapidissima quella che si sta registrando a Montedoro, che con i suoi 1400 abitanti è uno dei comuni più piccoli in provincia. Il primo a risultare positivo è stato un ragazzino che frequenta il liceo a Caltanissetta. Da quel momento nel giro di 24 ore sono risultate positive altre 10 persone e oggi sono stati eseguiti altri 30 tamponi. E adesso si teme una variante del Covid-19 tanto che nelle ultime ore l'Asp di Caltanissetta ha inviato alcuni dei tamponi risultati positivi al Policlinico di Palermo dove sarà possibile effettuare il sequenziamento. "La paura che si stia diffondendo una variante del Covid-19 c'è - ha dichiarato a Seguo News il sindaco di Montedoro Renzo Bufalino - i positivi sono per metà ragazzi giovanissimi, l'altra metà adulti. Il problema è che il virus si sta diffondendo troppo velocemente e anche in soggetti giovani per cui oggi ho avuto contatti con l'Asp con la quale stiamo mettendo in atto tutte le procedure per fermare il focolaio. Stiamo facendo tamponi a tappeto sui contatti delle persone contagiate e, purtroppo, ritengo che i numeri siano destinati a crescere".



News Successiva Montedoro a lutto: positiva al covid-19, donna muore a 45 anni

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare