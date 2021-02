Cronaca 479

Coronavirus, a Mondello festa di compleanno in 8 in una Limousine trasformata in discoteca: tutti multati

Gli agenti, all'interno della lussuosa macchina anno trovato otto giovani palermitani, tra cui una ragazza minorenne, che stavano partecipando ad un vero e proprio party con alcool

Redazione

16 Febbraio 2021 12:01

Per festeggiare il compleanno di un loro amico avevano deciso di affittare una Limousine, di trasformarla in una mini discoteca e di girare per Palermo ma la festa è stata interrotta dalla polizia. Gli agenti hanno fermato a Mondello, in via Regina Elena, la lussuosa macchina e all'interno hanno trovato otto giovani palermitani, tra cui una ragazza minorenne, che stavano partecipando ad un vero e proprio party con alcool.I ragazzi sono stati multati. La Limousine è omologata per accogliere otto passeggeri ma con le norme contro la pandemia da Covid 19, però, nei mezzi pubblici e nelle auto a noleggio può stare il 50% dei passeggeri quindi solo 4. È scattata la multa anche per il noleggiatore.





Per festeggiare il compleanno di un loro amico avevano deciso di affittare una Limousine, di trasformarla in una mini discoteca e di girare per Palermo ma la festa è stata interrotta dalla polizia. Gli agenti hanno fermato a Mondello, in via Regina Elena, la lussuosa macchina e all'interno hanno trovato otto giovani palermitani, tra cui una ragazza minorenne, che stavano partecipando ad un vero e proprio party con alcool.I ragazzi sono stati multati. La Limousine è omologata per accogliere otto passeggeri ma con le norme contro la pandemia da Covid 19, però, nei mezzi pubblici e nelle auto a noleggio può stare il 50% dei passeggeri quindi solo 4. È scattata la multa anche per il noleggiatore.





Scontro tra auto e bici sulla statale "Di Campobello": morto ciclista

News Successiva A Caltanissetta venerdì i primi vaccini anti covid-19 ai poliziotti, il questore: "Ha aderito l'85% del personale"

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare