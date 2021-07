Attualita 78

Coronavirus, a Gela la sera mascherine obbligatorie e stop agli alcolici dopo le 24

Il primo cittadino ha emesso un'ordinanza con la quale vieta anche gli assembramenti in determinate piazze e vie

29 Luglio 2021 16:01

Il sindaco di Gela, Lucio Greco ha emesso un'ordinanza per contenere la diffusione del Coronavirus che avrà validità da oggi al 3 agosto. Prevede: - Obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto; tale obbligo rimane vigente dalle ore 19.00 alle ore 5.00 di ogni giorno, con decorrenza immediata. - È vietata ogni forma di

assembramento in tutti gli spazi aperti, in tutti i luoghi pubblici ed in quelli privati aperti al pubblico, ove l’accesso dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e regionali anticovid -19. -È vietato lo stazionamento delle persone nelle seguenti strade e piazze cittadine, ad eccezione di coloro che sono regolarmente in coda per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti, ovvero di coloro che fanno uso delle strutture esterne a tali esercizi all'uopo predisposte per la somministrazione di alimenti e/o

bevande:

• Piazza Umberto I;

• Sagrato Chiesa Madre, sia sul lato di Corso Vittorio Emanuele, sia sul lato di via G.N.

• Bresmes;

• Corso Vittorio Emanuele;

• Corso Salvatore Aldisio;

• Piazza S. Agostino;

• Piazza Martiri della libertà;

• Piazza Roma;

• Piazza S. Francesco;

• Piazza S. Giacomo;

• Lungomare Federico II di Svevia;

• Portici di Macchitella;

• Via Palazzi;

• Piazza Tre Porte (Rotonda Est Macchitella);

• Piazzale Suor Teresa Valsè;

• Stazione ferroviaria;

- E’ fatto divieto di vendere al dettaglio per asporto, bevande alcoliche e superalcoliche, a posto fisso o in forma ambulante, dalle ore 24.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, con decorrenza immediata e sino al 3 agosto 2021; - è altresì fatto divieto di vendere e/o somministrare bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie e bicchieri di vetro, in bottiglie di plastica chiuse ed in lattina (da asporto); il presente divieto si estende anche ai distributori automatici di bevande esposte al pubblico, ovvero posti in locali privati aperti al pubblico; nelle ore consentite, la somministrazione delle bevande deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua

la vendita e/o somministrazione; per la vendita di bevande in bottiglie di plastica (o tetrapack) è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi e di trattenersi tali tappi; - Tutti i pubblici esercizi e tutti i mezzi di trasporto pubblico hanno l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico disinfettanti per le mani e dovranno garantire il distanziamento sociale per come previsto dai vigenti protocolli di settore e dalla vigente normativa di settore.



