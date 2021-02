Cronaca 313

Coronavirus, a Gela migliora curva dei contagi ma rimangono alcuni divieti: il sindaco Greco firma nuova ordinanza

Si è ritenuto opportuno mantenere ancora vigenti i divieti di stazionamento e di assembramento sulle principali strade e piazze comunali

01 Febbraio 2021 14:46

Il Sindaco Lucio Greco ha emesso una nuova ordinanza comunale ( la nr. 59 del 29 gennaio 2021) per il mantenimento di diverse misure finalizzate al contenimento del contagio da Covid-19, fermo restando la possibilità di accesso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.La decisione è stata presa a seguito della videoconferenza del 28 gennaio tra il Comune di Gela e l'ASP 2 di Caltanissetta, nel corso della quale sono stati rilevati il miglioramento della curva dei contagi e la necessità di non prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza, mentre si è ritenuto opportuno mantenere ancora vigenti i divieti di stazionamento e di assembramento sulle principali strade e piazze comunali. L'ordinanza è in vigore da oggi e lo rimarrà sino a nuova modifica e/o revoca. Ecco cosa prevede:

1) E' disposta la chiusura di tutte le ville comunali e dei giardini pubblici, comprese le aree riservate ai giochi.

2) E' vietata ogni forma di assembramento in tutti gli spazi aperti, in tutti i luoghi pubblici e privati ed in quelli privati aperti al pubblico, ove l'accesso dovrà essere realizzato secondo le modalità previste dalle vigenti normative nazionali e regionali anticovid-19.

3) E' vietato lo stazionamento delle persone nelle seguenti strade e piazze cittadine (ad eccezione di coloro che sono regolarmente in fila per accedere agli esercizi commerciali legittimamente aperti):

– Piazza Umberto

– Sagrato Chiesa Madre, sia sul lato di Corso Vittorio Emanuele sia sul lato di via G.N. Bresmes

– Corso Vittorio Emanuele

– Corso Salvatore Aldisio

– Via Generale Cascino

– Piazza S. Agostino

– Piazza Martiri della libertà

– Piazza Roma

– Piazza S. Francesco

– Piazza S. Giacomo

– Viale Federico II di Svevia

– Portici di Macchitella

– Via Venezia

– Via Palazzi

– Via Parioli

– Viale Indipendenza

– Piazza Tre Porte

– Stazione ferroviaria

– Zone balneari di Manfria, Roccazzelle e Piano Marina

Viene fatta salva la possibilità di deflusso dagli esercizi commerciali ove, però, le persone in coda dovranno rispettare il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l'obbligo della mascherina.

Come sempre, si fa affidamento sul senso civico dei cittadini e sul loro rispetto delle leggi e della salute propria e degli altri, per auspicare, da un lato, il pieno rispetto dell'ordinanza e dall'altro controlli fermi e stringenti da parte di tutte le forze di polizia.



