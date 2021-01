Cronaca 484

Coronavirus. A Gela continuano a salire i casi, Greco: "Non escludo chiusura strade e piazze"

Il sindaco di Gela non esclude una richiesta alla Prefettura di intensificare i controlli

Rita Cinardi

08 Gennaio 2021 20:19

Quasi 300 contagi in soli 5 giorni a Gela dove i casi di coronavirus continuano a crescere inarrestabili. Se a Caltanissetta gli attuali positivi sono 135 a Gela hanno raggiunto quota 594 con 35 persone attualmente ricoverate. Il sindaco Lucio Greco non esclude di emanare ulteriori misure restrittive nelle prossime ore. “Intanto dico che abbiamo fatto bene a chiudere le scuole già a partire da oggi – dichiara Greco – adesso al fine di limitare le occasioni di assembramento non escludo ulteriori misure limitative come la chiusura al pubblico di strade, piazze e aree nel centro urbano. Per quanto concerne gli esercizi pubblici, soprattutto nel periodo dei saldi, visti gli assembramenti che potrebbero crearsi nei negozi, consentire l’orario continuato. E in ultimo non escludo una richiesta alla Prefettura per intensificare i controlli da parte delle forze dell’ordine stante che la curva dei contagi continua a salire”.

