Cronaca 1949

Coronavirus. A Capodanno 2 soli tamponi effettuati in provincia di Caltanissetta, 3 deceduti e 3 nuovi ricoverati

In isolamento risulta un solo positivo in più ma, praticamente, non sono stati effettuati tamponi. Due i guariti

Rita Cinardi

02 Gennaio 2021 15:14

Nelle ultime 24 ore riscontro di 1 paziente di Gela positivo al SARS CoV-2. Ricoverati in degenza ordinaria: 1 paziente di Mussomeli, 1 di Gela e 1 di San Cataldo. Dimesso dalla degenza ordinaria 1 paziente di San Cataldo guarito virologicamente. Deceduti 3 pazienti positivi al SARS CoV-2: 1 paziente di Gela di 56 anni, 1 donna di Milena di 90 anni e 1 donna di Casteltermini di 84 anni. Guariti da Covid-19: 1 paziente di Gela e 1 di Niscemi.

E' quanto riportato nel bollettino di questa mattina del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 959 (-4). Di questi, 68 sono ricoverati in Malattie Infettive, 8 (-1) in terapia intensiva e 886 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 3.009, e 89 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 3.784 persone. Fino ad oggi sono stati effettuati 42.808 tamponi. Quelli effettuati nella giornata di ieri sono 2. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 102 di Caltanissetta (di questi 87 sono in isolamento domiciliare, 13 sono ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 348 di Gela (di cui 319 in isolamento domiciliare, 27 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 57 di Mussomeli (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 157 di Niscemi (di cui 152 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 16 di Mazzarino, 3 di Acquaviva Platani, 93 di Milena (di cui 5 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 39 di Butera (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 10 di Campofranco, 3 di Montedoro, 4 di Resuttano, 2 di Serradifalco, 69 di San Cataldo (di cui 63 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati in Malattie Infettive), 20 di Riesi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Delia, 13 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Villalba, 4 di Bompensiere (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 4 di Sommatino, 5 di Vallelunga e 7 provenienti da fuori provincia. Gli unici due comuni a far registrare zero casi sono Marianopoli e Sutera.



Nelle ultime 24 ore riscontro di 1 paziente di Gela positivo al SARS CoV-2. Ricoverati in degenza ordinaria: 1 paziente di Mussomeli, 1 di Gela e 1 di San Cataldo. Dimesso dalla degenza ordinaria 1 paziente di San Cataldo guarito virologicamente. Deceduti 3 pazienti positivi al SARS CoV-2: 1 paziente di Gela di 56 anni, 1 donna di Milena di 90 anni e 1 donna di Casteltermini di 84 anni. Guariti da Covid-19: 1 paziente di Gela e 1 di Niscemi.

E' quanto riportato nel bollettino di questa mattina del direttore generale dell'Asp di Caltanissetta Alessandro Caltagirone. Adesso i positivi in provincia sono 959 (-4). Di questi, 68 sono ricoverati in Malattie Infettive, 8 (-1) in terapia intensiva e 886 in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi. I guariti da inizio epidemia sono 3.009, e 89 le persone decedute (di cui 2 in ospedali di altre province). Da inizio epidemia nella nostra provincia sono risultate positive 3.784 persone. Fino ad oggi sono stati effettuati 42.808 tamponi. Quelli effettuati nella giornata di ieri sono 2. Per quanto riguarda la distribuzione territoriale degli attuali positivi sono: 102 di Caltanissetta (di questi 87 sono in isolamento domiciliare, 13 sono ricoverati in Malattie Infettive e 2 in Terapia Intensiva), 348 di Gela (di cui 319 in isolamento domiciliare, 27 in Malattie Infettive e 3 in Terapia Intensiva), 57 di Mussomeli (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 157 di Niscemi (di cui 152 in isolamento domiciliare, 4 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 16 di Mazzarino, 3 di Acquaviva Platani, 93 di Milena (di cui 5 ricoverati in Malattie Infettive e 1 in terapia intensiva), 39 di Butera (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 10 di Campofranco, 3 di Montedoro, 4 di Resuttano, 2 di Serradifalco, 69 di San Cataldo (di cui 63 in isolamento domiciliare e 6 ricoverati in Malattie Infettive), 20 di Riesi (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Delia, 13 di Santa Caterina Villarmosa (di cui 2 ricoverati in Malattie Infettive), 1 di Villalba, 4 di Bompensiere (di cui 1 ricoverato in Malattie Infettive), 4 di Sommatino, 5 di Vallelunga e 7 provenienti da fuori provincia. Gli unici due comuni a far registrare zero casi sono Marianopoli e Sutera.



Botti di Capodanno, bimbo di 8 anni trova petardo per strada e a causa dell'esplosione perde due dita

News Successiva Caltanissetta, in giro con una pistola rubata: 29enne marocchino arrestato dalla polizia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare