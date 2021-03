Cronaca 2696

Coronavirus, a Caltanissetta parte la sperimentazione con gli anticorpi monoclonali. Ecco chi potrà fare la terapia

Caltanissetta è stata inserita nel programma di sperimentazione. L'intervista al primario di Malattie Infettive Giovanni Mazzola

Rita Cinardi

27 Marzo 2021 11:06

A Caltanissetta si parte con la somministrazione della cura sperimentale con anticorpi monoclonali distribuiti da AIFA per curare i pazienti affetti da Covid-19. Abbiamo chiesto al primario di Malattie Infettive dell’Ospedale Sant’Elia Giovanni Mazzola di che cosa si tratta

Gli anticorpi monoclonali bamlanivimab ed etesemivab sono stati progettati in laboratorio specificamente per neutralizzare la proteina spike di sars cov 2 . Sono farmaci che devono essere somministrati per via endovenosa in un setting assistenziale protetto al fine di potere intervenire prontamente in caso di eventi avversi .

Quindi sono farmaci pericolosi?

Assolutamente no ! La loro tollerabilità negli studi clinici è elevatissima ma trattandosi di farmaci ancora non commercializzati è necessario osservare la massima cautela,a tutela della salute dei pazienti e della sicurezza dei medici che li somministrano

A chi sono destinati?

Vengono dispensati esclusivamente per i pazienti domiciliari con infezione recente e malattia da covid 19 lieve ma che , essendo “fragili “ per le loro patologie di base, hanno una alta probabilità di andare incontro a ospedalizzazione

Quindi quali requisiti devono avere i pazienti per potere accedere alla cura?

I criteri di selezione per gli adulti sono l’età >65 anni con almeno un fattore di rischio oppure la coesistenza di almeno una delle seguenti patologie: obesità, malattie cardiovascolari ( > 55 anni ), diabete scompensato , malattie polmonari croniche pre-esistenti (> 55 anni ), immunodepressione e patologie oncoematologiche, dialisi. Per i pazienti tra 12 e 17 anni deve essere diagnosticata obesità oppure anemia falciforme o malattie cardiovascolari congenite ma sono incluse anche le malattie del neurosviluppo e l’asma .

Essendo pazienti assistiti al loro domicilio come possono accedere alla struttura ospedaliera ?

Attraverso un percorso individuato dalle Malattie Infettive del Sant’Elia e prontamente condiviso con la direzione sanitaria , con il responsabile dell’ emergenza COVID Benedetto Trobìa, con il responsabile dei medici territoriali dell’ USCA Alfonso Averna, con il Presidente dell’ordine dei medici di Caltanissetta Giovanni D’ippolito (che farà da tramite con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta ) e infine con il direttore del 118 Giuseppe Misuraca per l’organizzazione del trasporto in bio-sicurezza dei pazienti

Quale sarà il criterio di selezione dei pazienti?

I pazienti con i requisiti previsti da AIFA, verranno segnalati dal medico curante tramite mail alla divisione ospedaliera di Malattie Infettive che provvederà alla prescrizione del farmaco da ritirare presso la farmacia HUB di Palermo e alla prenotazione per l’ infusione ( da effettuare in regime di day hospital ). All’interno del reparto Covid, sito nell’ambito della palazzina B del Sant’Elia, dopo avere ottenuto il consenso informato il paziente verrà sottoposto a visita medica e ad eventuali esami ritenuti necessari quindi si procederà alla somministrazione dei monoclonali, che avverrà nel tempo di circa 60 minuti; successivamente il paziente dovrà attendere un’altra ora per l’osservazione di eventuali effetti collaterali. Terminato il periodo di sorveglianza si provvederà al trasferimento protetto al domicilio tramite mezzo dedicato e all’affidamento dell’ammalato al medico del territorio che lo aveva selezionato per la cura sperimentale. Nei giorni seguenti il medico curante fornirà infine a noi specialisti prescrittori le notizie sull’andamento clinico del paziente che saranno trasferite sulla piattaforma AIFA come da disposizione ministeriale

Siete la prima ASP siciliana ad avviare il percorso di cura per gli anticorpi monoclonali?

Insieme alle Malattie Infettive dell’ Ospedale Paolo Borsellino di Marsala diretto dal dr Pietro Colletti sicuramente siamo tra i primissimi ad avere individuato il percorso aziendale per iniziare questa tipologia di trattamento



