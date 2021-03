Cronaca 8535

Coronavirus, a Caltanissetta muore informatore scientifico di 63 anni

L'uomo era arrivato in condizioni molto critiche al reparto di Rianimazione Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia

Rita Cinardi

21 Marzo 2021 15:26

Ennesima vittima del Covid a Caltanissetta dove ormai i positivi hanno raggiunto quasi quota 400. Si tratta di un nisseno, informatore scientico del farmaco, di 63 anni che era stato ricoverato lo scorso 12 marzo. L'uomo era arrivato in condizioni molto critiche al reparto di Rianimazione Covid-19 dell'ospedale Sant'Elia. Nonostante i medici abbiano tentato di tutto per salvarlo l'uomo è deceduto nella tarda mattinata di oggi. Nel solo capoluogo le vittime sono 27 da inizio epidemia, mentre in provincia, complessivamente, i morti sono stati 173.



