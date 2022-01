Cronaca 2425

Coronavirus, a Caltanissetta 7 ricoverati su 8 in terapia intensiva non hanno fatto il vaccino

Di questi 7 solo uno aveva fatto una prima dose che, come è noto, non garantisce alcuna copertura

Rita Cinardi

Sei ricoverati in terapia intensiva covid-19 all'ospedale Sant'Elia su otto non avevano fatto il vaccino, uno di loro aveva fatto una sola dose e un altro aveva fatto due dosi. Quest'ultimo, l'unico a non essere stato intubato, è affetto da gravi patologie croniche e, rispetto agli altri, starebbe comunque reagendo meglio alle terapie. Questo quanto emerge dai dati sui malati ricoverati nel reparto diretto da Giancarlo Foresta. Per quanto riguarda la degenza ordinaria attualmente a Caltanissetta i malati ricoverati sono 39 in tutto: 24 in palazzina B e altri 15, meno gravi, nella Rsa di viale Luigi Monaco. Il 70% di questi 39 pazienti, come riferisce il primario di Malattie Infettive Giovanni Mazzola, non ha fatto il vaccino. I restanti pazienti non sviluppano la malattia in maniera grave, ma spesso sono ricoverati per altre patologie alle quali si aggiunge la positività per covid-19.



