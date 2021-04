Cronaca 2965

Coronavirus, a Caltanissetta 40 sanzioni: uno dei multati aveva detto di andare in banca ma poi ha fatto anche altro

Sabato invece quattro ragazzi, tutti nella stessa auto, hanno riferito ai poliziotti che stavano andando a fare la spesa. Anche per loro sono scattate le sanzioni

12 Aprile 2021 12:06

Proseguono i controlli della Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi attivati per il rispetto delle limitazioni imposte dall’emergenza coronavirus, in seguito all’ultimo D.P.C.M. del Governo. Nel fine settimana i poliziotti della sezione volanti e dei Commissariati di Gela e Niscemi hanno controllato 294 persone, 40 delle quali sono state sanzionate per violazioni delle misure di contenimento. Le sanzioni elevate nel capoluogo sono state 12.

Sabato quattro giovani non appartenenti allo stesso nucleo familiare sono stati sanzionati poiché al momento del controllo si trovavano tutti sullo stesso mezzo; i quattro hanno riferito ai poliziotti che si stavano recando a fare la spesa. Un uomo è stato, invece, fermato domenica pomeriggio in viale della Regione mentre transitava a bordo di un motociclo. Il predetto, residente a San Cataldo, in merito alla sua presenza in zona rossa a Caltanissetta, ha riferito agli agenti che si stava recando presso la sua banca in Viale Trieste, della quale non esistono filiali a San Cataldo, per ritirare del contante presso il bancomat. Dopo circa mezz’ora gli agenti hanno notato il ciclomotore parcheggiato in piazza Marconi. L’uomo è stato rintracciato e sanzionato.

A Gela e Niscemi, dove, a causa della situazione epidemiologica, sono stati intensificati i controlli dei Commissariati, sono state 28 le persone sanzionate, tutte trovate nel contesto della movida a consumare bevande o alimenti nei pressi di esercizi commerciali del centro storico, dove era, invece, possibile comprare solo per l’asporto. I poliziotti nel contempo hanno eseguito controlli anche nei confronti di 13 esercizi commerciali.



