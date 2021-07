Cronaca 448

Coronavirus, 436 nuovi casi in Sicilia e 6 morti: aumentano ancora i ricoveri

La curva rimane stabile ma si aggrava la situazione negli ospedali a causa dell'aumento dei ricoveri

Redazione

27 Luglio 2021 17:36

Sono 436 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 11.375 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un numero di contagi inferiore rispetto a ieri (457) e con quasi il doppio dei tamponi, infatti il tasso di positività scende al 3,6%, ieri era 7,1%. Sei i morti per Covid, che fa salire a 6.030 il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia. In costante aumento i ricoveri e le terapie intensive. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. In lieve calo l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, che oggi si attesta a 75. Ieri era 78. Gli attuali positivi sono 8508, di cui 8.244 (ossia il 96,9% dei casi) si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 289, per un totale di 225.451. I dati delle province: Sul fronte della distribuzione dei nuovi casi per provincia, Agrigento con 120 oggi è la prima per contagi. Ieri la provincia agrigentina aveva registrato zero casi. Seguono Catania con 76, Messina 63, Caltanissetta 56, Trapani 55, Palermo 39, Siracusa 14, Enna 11 e Ragusa 2.

IN ITALIA: Sono 4.522 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.117. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 22.I casi in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 4.325.046, i morti 127.995. I dimessi ed i guariti sono invece 4.126.741, con un incremento di 2.418 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 70.310, in aumento di 2.074 unità nelle ultime 24 ore. Sono 241.890 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 88.247. Il tasso di positività è dell’1,9%, in calo rispetto al 3,5% di ieri. (Gds.it)



Sono 436 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia su 11.375 tamponi processati nelle ultime 24 ore. Un numero di contagi inferiore rispetto a ieri (457) e con quasi il doppio dei tamponi, infatti il tasso di positività scende al 3,6%, ieri era 7,1%. Sei i morti per Covid, che fa salire a 6.030 il bilancio delle vittime dall'inizio della pandemia. In costante aumento i ricoveri e le terapie intensive. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. In lieve calo l'incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti, che oggi si attesta a 75. Ieri era 78. Gli attuali positivi sono 8508, di cui 8.244 (ossia il 96,9% dei casi) si trovano in isolamento domiciliare. I guariti sono 289, per un totale di 225.451. I dati delle province: Sul fronte della distribuzione dei nuovi casi per provincia, Agrigento con 120 oggi è la prima per contagi. Ieri la provincia agrigentina aveva registrato zero casi. Seguono Catania con 76, Messina 63, Caltanissetta 56, Trapani 55, Palermo 39, Siracusa 14, Enna 11 e Ragusa 2. IN ITALIA: Sono 4.522 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 3.117. Sono invece 24 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 22.I casi in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.325.046, i morti 127.995. I dimessi ed i guariti sono invece 4.126.741, con un incremento di 2.418 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 70.310, in aumento di 2.074 unità nelle ultime 24 ore. Sono 241.890 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 88.247. Il tasso di positività è dell'1,9%, in calo rispetto al 3,5% di ieri. (Gds.it)

Ti potrebbero interessare