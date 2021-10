Coronavirus, 402 nuovi casi in Sicilia: ricoveri in calo ma l'Isola è prima in Italia per contagi

Cronaca 434

Coronavirus, 402 nuovi casi in Sicilia: ricoveri in calo ma l'Isola è prima in Italia per contagi

Calano ancora i ricoveri, così come ormai avviene costantemente da diversi giorni ma ci sono altre sette vittime

Redazione

03 Ottobre 2021 17:28

Sono 402 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 11.385 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 3,5% (ieri 2,6%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 410 i nuovi casi su 15.903 tamponi processati. Calano ancora i ricoveri, così come ormai avviene costantemente da diversi giorni: - 31 nelle ultime 24 ore, di cui 5 in terapia intensiva ma ci sono altre sette vittime. L'Isola torna al primo posto per nuovi contagi giornalieri, al secondo c'è la Lombardia con 328 contagi.

Attualmente ci sono 13.839 positivi al Covid in Sicilia, di cui 424 ricoverati in regime ordinario, 50 in terapian intensiva e 13.365 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 278.937, mentre i decessi a 6.846. Da inizio pandemia sono state 299.622 le persone contagiate nell'Isola. A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 39 casi, a Catania 168, a Messina 31, a Siracusa 84, a Trapani 29, a Ragusa 16, a Caltanissetta 21, ad Agrigento 6 e ad Enna 8.

A livello nazionale, sono 2.968 i nuovi casi (ieri erano 3.312) su 285.960 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati 33 i decessi (ieri 25), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 131.031. Con quelli del 3 ottobre diventano 4.682.034 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 92.967 (+218), 89.545 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 2.991 di cui 431 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.458.036 con un incremento di 2.716 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è, come scritto, la Sicilia (402) seguita da Lombardia (328), Campania (324) e Veneto (264). (Denise Marfia, Gds.it)



Sono 402 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 11.385 tamponi processati e l'indice di positività è salito al 3,5% (ieri 2,6%). È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 410 i nuovi casi su 15.903 tamponi processati. Calano ancora i ricoveri, così come ormai avviene costantemente da diversi giorni: - 31 nelle ultime 24 ore, di cui 5 in terapia intensiva ma ci sono altre sette vittime. L'Isola torna al primo posto per nuovi contagi giornalieri, al secondo c'è la Lombardia con 328 contagi. Attualmente ci sono 13.839 positivi al Covid in Sicilia, di cui 424 ricoverati in regime ordinario, 50 in terapian intensiva e 13.365 in isolamento domiciliare. I guariti salgono a 278.937, mentre i decessi a 6.846. Da inizio pandemia sono state 299.622 le persone contagiate nell'Isola. A livello provinciale, a Palermo sono stati registrati 39 casi, a Catania 168, a Messina 31, a Siracusa 84, a Trapani 29, a Ragusa 16, a Caltanissetta 21, ad Agrigento 6 e ad Enna 8. A livello nazionale, sono 2.968 i nuovi casi (ieri erano 3.312) su 285.960 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore sono stati 33 i decessi (ieri 25), che portano il totale di vittime da inizio pandemia a 131.031. Con quelli del 3 ottobre diventano 4.682.034 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 92.967 (+218), 89.545 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 2.991 di cui 431 in Terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 4.458.036 con un incremento di 2.716 unità nelle ultime 24 ore. La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è, come scritto, la Sicilia (402) seguita da Lombardia (328), Campania (324) e Veneto (264). (Denise Marfia, Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare