Cronaca 95

Coronavirus, 273 nuovi contagi in Sicilia: nell'Isola calano ricoveri e incidenza

In calo anche il numero di pazienti ricoverati in ospedale: sono 340 quelli in area medica mentre 39 in terapia intensiva

Redazione

12 Ottobre 2021 17:14

Sono 273 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 13.879 tamponi, con un tasso di positività pari al 2%. Una situazione molto simile a quella di martedì scorso, con la curva che prosegue nella sua discesa: -19% di contagi negli ultimi sette giorni. Altre 12 le vittime (ma solo una nelle ultime 24 ore, le altre sono segnalate dopo ricalcolo delle scorse settimane) e 878 i guariti. Ancora in lieve calo l'incidenza, ora a quota 42.

In calo anche il numero di pazienti ricoverati in ospedale: sono 340 quelli in area medica Covid, 5 in meno rispetto a ieri; 39 invece i posti letto occupati in terapia intensiva (-3) e non si segnalano nuovi ingressi in rianimazione. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania 99, Palermo 54, Siracusa 31, Messina 30, Trapani 19, Agrigento ed Enna 16, Caltanissetta 5, Ragusa 3. Gli attuali positivi nell'Isola sono 10.036, di cui 9.657 in isolamento domiciliare.

Sono invece 2.494 i nuovi casi in Italia nelle 24 ore, contro i 1.516 di ieri e soprattutto i 2.466 di martedì scorso, in lievissimo aumento. Il tasso di positività è dello 0,8%, esattamente come sette giorni fa. I decessi sono 49, per un totale di 131.384 vittime dall’inizio dell’epidemia. Tornano a calare i ricoveri, dopo il rialzo di ieri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +10) con 21 ingressi del giorno, e scendono a 370, mentre i ricoveri ordinari sono 23 in meno (ieri +37), 2.665 in tutto.(Piero Vassallo, Gds.it)



Sono 273 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia su 13.879 tamponi, con un tasso di positività pari al 2%. Una situazione molto simile a quella di martedì scorso, con la curva che prosegue nella sua discesa: -19% di contagi negli ultimi sette giorni. Altre 12 le vittime (ma solo una nelle ultime 24 ore, le altre sono segnalate dopo ricalcolo delle scorse settimane) e 878 i guariti. Ancora in lieve calo l'incidenza, ora a quota 42. In calo anche il numero di pazienti ricoverati in ospedale: sono 340 quelli in area medica Covid, 5 in meno rispetto a ieri; 39 invece i posti letto occupati in terapia intensiva (-3) e non si segnalano nuovi ingressi in rianimazione. Questa la suddivisione per province dei nuovi casi: Catania 99, Palermo 54, Siracusa 31, Messina 30, Trapani 19, Agrigento ed Enna 16, Caltanissetta 5, Ragusa 3. Gli attuali positivi nell'Isola sono 10.036, di cui 9.657 in isolamento domiciliare. Sono invece 2.494 i nuovi casi in Italia nelle 24 ore, contro i 1.516 di ieri e soprattutto i 2.466 di martedì scorso, in lievissimo aumento. Il tasso di positività è dello 0,8%, esattamente come sette giorni fa. I decessi sono 49, per un totale di 131.384 vittime dall'inizio dell'epidemia. Tornano a calare i ricoveri, dopo il rialzo di ieri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri +10) con 21 ingressi del giorno, e scendono a 370, mentre i ricoveri ordinari sono 23 in meno (ieri +37), 2.665 in tutto.(Piero Vassallo, Gds.it)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare