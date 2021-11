Cronaca 484

Coronavirus in Sicilia, risalgono ricoveri e contagi: i nuovi casi sono 466

I contagi risalgono non solo nell'Isola ma anche nelle altre regioni d'Italia con un quadro sanitario preoccupante

Redazione

05 Novembre 2021 18:15

Sono 466 i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore, con un aumento rispetto a ieri, quando i casi erano stati 372. In salita anche le vittime (nove, ma tutti risalenti ai giorno scorsi). Impennata nei ricoveri, con ben 11 in più rispetto a ieri (350 in tutto). L'incidenza, sempre per quanto riguarda la Sicilia, sale all'1,9% ieri era all'1,4%. L'isola è al sesto posto per contagi, al primo c'è la Lombardia con 840 casi, al secondo posto il Veneto con 792 casi al terzo la Campania con 722 casi, al quarto il Lazio con 716 casi, al quinto con l'Emilia Romagna con 618 casi. Gli attuali positivi sono 7.639 con un decremento di 172 casi. I guariti sono 285 mentre si registrano altre 9 vittime, che portano il totale dei decessi a 7.042.

Sul fronte ospedaliero sono adesso 350 ricoverati, con 11 ricoverati in più rispetto a ieri in terapia intensiva sono 39 con due casi in più rispetto a ieri. Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 64 casi, Catania 183, Messina 5, Siracusa 73, Ragusa 4, Trapani 50, Caltanissetta 29, Agrigento 31, Enna, 27. Sono 6.764 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, ieri erano stati 5.905. Sono invece 51 le vittime in un giorno (ieri 59). (Gds.it)



