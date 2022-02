Corcorso ordinario scuola secondaria: prove a metà marzo, calendario in arrivo

Corcorso ordinario scuola secondaria: prove a metà marzo, calendario in arrivo

La procedura, secondo quanto introdotto dal Decreto Sostegni bis, prevede una sola prova scritta

In arrivo l’avviso del concorso ordinario secondaria con le date del calendario delle prove che dovrebbero partire da metà marzo. E’ quanto apprende Orizzonte Scuola.Fonti sindacali hanno riferito infatti che il Ministero dell’Istruzione, a margine dell’informativa sul concorso di educazione motoria alla primaria, ha annunciato come la pubblicazione delle date delle prove sia imminente.Bandito con Decreto Ministeriale n. 201 del 20 aprile 2020, le domande sono state presentate entro il 31 luglio 2020.

La procedura, secondo quanto introdotto dal Decreto Sostegni bis, prevede una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. Prevista anche una prova orale, infine la valutazione dei titoli.



