Attualita 634

Coprifuoco, Gelmini: al ristorante fino alle 22, nessuna multa nel tragitto verso casa

"Chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio

Redazione

25 Aprile 2021 11:21

Nessuna multa per chi va via dal ristorante alle 22: sono le parole del ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo sulle polemiche sorte sulla proroga del coprifuoco. «C'è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera - dice Gelmini in un'intervista al Messaggero -. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni».

Per l’esponente di Forza Italia nell’ultimo decreto «si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno». «Le riaperture sono una vittoria per gli italiani», ha assicurato, «quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche». «I dati dei contagi stanno migliorando costantemente e la campagna vaccinale è entrata nel vivo: ormai siamo quasi a 400mila inoculazioni al giorno», ha osservato Gelmini, «se continua il trend positivo a metà maggio si cambia il coprifuoco e il nostro obiettivo è quello di abolirlo. Si riaprono nuove attività».



Nessuna multa per chi va via dal ristorante alle 22: sono le parole del ministro per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini, intervenendo sulle polemiche sorte sulla proroga del coprifuoco. «C'è stata qualche polemica sul coprifuoco e sulla difficoltà per i ristoratori ad erogare i propri servizi la sera - dice Gelmini in un'intervista al Messaggero -. Ma voglio chiarire un punto: chi va a cena fuori può stare tranquillamente seduto al tavolo fino alle 22 e poi, una volta uscito dal locale, far ritorno a casa senza alcun rischio di ricevere sanzioni». Per l'esponente di Forza Italia nell'ultimo decreto «si poteva fare di più, ma qualcuno voleva fare molto di meno». «Le riaperture sono una vittoria per gli italiani», ha assicurato, «quasi tutta Italia è in zona gialla, i nostri ragazzi tornano a scuola, ripartono tante attività economiche». «I dati dei contagi stanno migliorando costantemente e la campagna vaccinale è entrata nel vivo: ormai siamo quasi a 400mila inoculazioni al giorno», ha osservato Gelmini, «se continua il trend positivo a metà maggio si cambia il coprifuoco e il nostro obiettivo è quello di abolirlo. Si riaprono nuove attività».

Ti potrebbero interessare