Attualita

Coprifuoco alle 23 e riaperture per ristoranti al chiuso e palestre: le richieste delle Regioni al governo

Sono queste alcune delle richieste avanzate dalle Regioni nella riunione della conferenza dei presidenti

Redazione

05 Maggio 2021 17:41

Riaprire i ristoranti al chiuso, permettere ai parrucchieri di lavorare anche nelle zone ad alto rischio, allargare le maglie per piscine e palestre, fare in modo che le regole valide per gli spettacoli siano applicate anche ad eventi sportivi e soprattutto spostare l'inizio del coprifuoco dalle 22 alle 23. Sono queste le richieste avanzate dalle Regioni nella riunione della conferenza dei presidenti.

La Conferenza delle Regioni ha accolto anche la proposta di revisione del sistema di classificazione a zone e ha dato il via libera alle linee guida per permettere le visite all’interno delle Rsa, con un documento inviato al premier Draghi e ai ministri Speranza e Gelmini. «Bisogna aprire uno spiraglio in quello che possiamo definire come il 'lockdown degli affetti'», ha affermato il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga. Sulla misura del coprifuoco è ancora scontro tra Lega e Pd.

«Bisogna guardare - ha spiegato Fedriga - a tutto tondo il problema. Poi sicuramente mi auguro di toglierlo il coprifuoco, ma se dovesse rimanere ancora qualche settimana nessuno si straccerebbe le vesti». «Fedriga sconfessa Salvini sul coprifuoco. Ormai il leader della Lega non lo seguono neppure i suoi», dice la capogruppo dem al Senato, Malpezzi.

«Per l’ennesima volta il Pd utilizza le istituzioni per colpire Salvini», la replica dei presidenti dei gruppi della Lega di Camera e Senato, Molinari e Romeo. Durante la conferenza delle Regioni non si è parlato del tema vaccini ma è lo stesso Fedriga a spiegare che le forniture di AstraZeneca nei frigoriferi «sono un problema vero» perché «le adesioni sono al di sotto delle aspettative».(Gds.it)



