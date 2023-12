Coppia rapinata in casa in pieno giorno: bottino da 700 mila euro e banditi in fuga

Coppia rapinata in casa in pieno giorno: bottino da 700 mila euro e banditi in fuga

Il colpaccio si è registrato ad Ostia, i rapinatori erano in tre e hanno agito con il volto coperto e i guanti

Redazione

Coppia di anziani rapinata in casa oggi, 7 dicembre, ad Ostia (Roma). I banditi hanno atteso il marito, 74anni, al portone e lo hanno seguito fino alla porta di casa per poi fare irruzione all'interno e chiudere lui, la moglie e la collaboratrice domestica in bagno. I tre sono stati anche imbavagliati. I rapinatori, tre con il volto coperto e i guanti, hanno rovistato ovunque e hanno portato via soldi e gioielli per un valore di circa 700mila euro. Riuscito a liberarsi, è stato lo stesso 74enne a chiamare il 112. Ora è caccia alla banda dei rapinatori in fuga.



