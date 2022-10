Sport 244

Coppa Sicilia al PalaCanizzaro di Caltanissetta: San Matteo Messina conquista il trofeo

Secondo posto per le palermitane, che si sono imposte per 34-69 sulle giovani peloritane nella seconda gara

Redazione

Il San Matteo Messina vince la Coppa Sicilia, superando con ampi scarti sia la SSD Unime (29-58) che la Profumeria del Corso Stella Palermo (46-64). Secondo posto per le palermitane, che si sono imposte per 34-69 sulle giovani peloritane nella seconda gara. La rinuncia della Rainbow Viagrande ha infatti ridisegnato la Coppa in un triangolare.

La prima edizione precampionato del trofeo, organizzata dal Comitato Regionale FIP Sicilia, ha visto anche la premiazione della mvp Ilenia Certomà, con 23 punti miglior marcatrice della competizione (assieme a Bardarè, Malara e Michalik). Le partite sono state comunque combattute e hanno dato spunti molto interessanti ai coach in vista dell'Opening Day del 5 novembre a Messina. Erano presenti la presidente FIP Sicilia Cristina Correnti, i consiglieri regionali Dario Provenzani e Francesco Cavallo e il delegato FIP Caltanissetta Emilio Galiano. La partita è visionabile sul profilo Facebook del Comitato Regionale.



