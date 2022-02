Politica 484

Coppa Nissena, Caltanissetta Protagonista interroga il sindaco: "Cosa sta facendo per coinvolgere la cittadinanza?"

Di seguito l'interrogazione consiliare dei consiglieri comunali Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana

Redazione

I consiglieri comunali di Caltanissetta Protagonista Giovanna Mulè, Salvatore Petrantoni e Michele Giarratana, atteso che nel prossimo mese di settembre ricorre il centenario della Coppa Nissena, corsa automobilistica che si disputa dal lontano 1922; preso atto che il Comune rappresenta l’autentico vero titolare di questo suggestivo e antico simbolo per quanto da sempre l’Automobil Club di Caltanissetta da lustro alla manifestazione con la sua perfetta organizzazione; in considerazione del fatto che tale manifestazione va ben oltre l’ambito sportivo peraltro di assoluto valore essendo prova del campionato italiano assoluto della montagna; visto l’interesse che ha sempre suscitato nel popolo nisseno che vede in questa gara un vero simbolo immateriale della città; interroga il Sindaco per sapere quale impegno non soltanto economico sta mettendo in atto per questa edizione che dovrebbe invero coinvolgere l’intera cittadinanza con un programma che vada ben oltre la semplice gara automobilistica; se esiste un tavolo organizzativo e quali iniziative si stanno allestendo



