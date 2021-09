Sport 165

Coppa Italia Eccellenza, domenica la Nissa impegnata al Tomaselli con la Enna Calcio

La dirigenza chiede il sostegno dei nisseni per la squadra biancoscudata. Ecco dove e quando acquistare i biglietti

Redazione

04 Settembre 2021 10:15

Domenica 5 settembre alle ore 15.30 riaprono i cancelli dello stadio Marco Tomaselli in occasione della gara valida per il ritorno del primo turno di Coppa Italia Eccellenza Nissa FC vs Enna Calcio (la gara di andata è stata rinviata al 15 settembre). I tifosi potranno tornare a sostenere i colori biancoscudati con il calore e la passione che hanno sempre messo in campo diventando sempre il dodicesimo uomo! Un momento importante che sancisce un “quasi” ritorno alla normalità, anche se ricordiamo a tutti che l’accesso sarà possibile soltanto previa verifica del possesso e della validità del “green pass” e muniti di mascherina di protezione individuale.

Questi i costi dei biglietti valevoli esclusivamente per i match di Coppa Italia Eccellenza:

Tribuna intero: € 7,00

Tribuna Ridotto: € 5,00

Curva Nord intero: € 5,00

Curva Nord Ridotto: € 3,00

Curva Sud (settori ospiti) intero: € 7,00

Curva Sud (settori ospiti) ridotto: € 5,00

La biglietteria è aperta a casa Nissa in via Cavour, 90 a Caltanissetta sabato 4 settembre dalle 10.30 alle 13 e dalle 16 alle 20, e domenica mattina dalle 9 alle 13. Nota Bene: Il costo ridotto è valido per i ragazzi 11-18 anni – Bambini fino a 10 anni gratis – Disabili con un accompagnatore (i posti riservati sono max 10 disabili + 10 accompagnatori) gratis. Al prezzo del biglietto verrà applicata una maggiorazione relativa al costo di prevendita online del 10%.



