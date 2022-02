Salute 1936

Coordinamento degli amministrativi assunti per l'emergenza Covid: a Caltanissetta elette Federica Milano e Federica Giorgio

Durante la riunione si è parlato di possibili scenari futuri, Pnnr e stabilizzazione

Si è svolta ieri 16 febbraio alle ore 19, la prima riunione di coordinamento degli Amministrativi dell’Asp di Caltanissetta assunti per l’emergenza Covid-19. All’ordine del giorno la costituzione di un Comitato e la nomina di un direttivo da inserire nel comitato Regionale costituitosi la scorsa settimana con lo scopo di rappresentare, ognuno per la propria Asp di competenza, le richieste di tutti gli amministrativi assunti per l’emergenza Covid-19, in vista dell’imminente scadenza dei contratti fissata per il 31 marzo. In Provincia di Caltanissetta, gli assunti Per l’emergenza Covid nel comprato sono in totale 128, tra Collaboratori Amministrativi, Assistenti Amministrativi, Ingegneri ed Informatici.

Durante la riunione, molto sentita e partecipata, si è fatto il punto della situazione in merito alla fine dello stato d’emergenza che vede come data ultima il 31.03.2021. Si è parlato di possibili scenari futuri, PNNR, stabilizzazione, Legge Madia e Legge di Bilancio 2022 e delle azioni messe in campo dai sindacati e da alcuni esponenti politici del nostro territorio, nonché dell’ interrogazione parlamentare discussa all’ARS avente per oggetto: ”Iniziative adeguate ed urgenti al fine di garantire il personale sanitario amministrativo impegnato nel contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; si è passati, infine, alla nomina del Direttivo, costituito da due rappresentanti elette all’unanimità: Federica Milano e Federica Giorgio.

Le due neo elette hanno voluto sottolineare il fatto che non vogliono in alcun modo essere portatrici di interesse politico, ma soltanto di un interesse collettivo comune a tutti i precari assunti per fronteggiare l’emergenza covid, che il 31.03.22 potrebbero ritrovarsi a casa, nonostante il duro lavoro svolto e l’impegno profuso durante tutta la pandemia. Sono da subito messe al lavoro entrando a pieno titoli all’interno del comitato Regionale e partecipando alla prima riunione di insediamento tenutasi in videoconferenza alle 21 di ieri 16/02/2022. Stabilita la linea che il direttivo Provinciale intende portare avanti, in accordo con il direttivo Regionale, questa sarà comunicata ufficialmente al comitato Provinciale di Caltanissetta nella prossima riunione che si terrà mercoledì Prossimo.

Il Direttivo del Comitato degli Amministrativi Assunti Per l’emergenza Covid-19

Federica Giorgio

Federica Milano



