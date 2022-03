Politica 317

Convegno sulla Dc, dal suo scioglimento a oggi, Pagano (Lega): "Occasione di conoscenza e di confronto"

Il convegno si è tenuto ieri a San Cataldo nel prestigioso auditorium "Salvatore Saporito" della Banca di Credito Cooperativo Toniolo

"Perché la DC fu sciolta il 18 aprile 1994 dall’allora segretario Martinazzoli, pur essendo un partito di oltre il 20% dei consensi? Perché Luigi Gedda ,autore della della storica vittoria del 18 aprile 1948, pur facendo vincere il 'partito dei cattolici' contro il Partito Comunista Italiano fu poi estromesso dalla DC? Perché pur essendo la DC un partito sciolto da quasi 30 anni, continua ad avere in parlamento centinaia di parlamentari che si rifanno a quella esperienza, almeno da un punto vista culturale? Perché la DC continua essere nel dibattito della politica italiana ?

Questo e altro in maniera appassionatissima è stato oggetto del convegno che si è tenuto ieri a San Cataldo nel prestigioso auditorium “Salvatore Saporito” della Banca di Credito Cooperativo Toniolo di San Cataldo, alla presenza di un vasto pubblico che è rimasto inchiodato due ore ad ascoltare Gianfranco Rotondi vice capogruppo di Forza Italia a Montecitorio e già componente del direttivo nazionale della DC, Eugenio Guccione emerito ordinario di storia di dottrine politiche dell’Universita di Palermo. e l’On. Alessandro Pagano della Lega, moderati dal presidente dell’Associazione culturale San Roberto Bellarmino, Salvatore Graci, che ha organizzato il prestigioso evento.

Alla fine del convegno, a dimostrazione del pieno successo dell’iniziativa a cui hanno partecipato non soltanto tanti esponenti storici della democrazia cristiana, ma anche tantissimi giovani, l’autore del libro Gianfranco Rotondi si è soffermato con i presenti firmando le dediche del suo libro". Lo ha dichiarato a margine del convegno, Alessandro Pagano, vice capogruppo della lega alla camera dei deputati.



