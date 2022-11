Cronaca 391

Controlli straordinari dei Carabinieri di Mussomeli: due denunciati a Milena

Ad Acquaviva Platani arrestato un romeno per maltrattamenti in famiglia dopo la condanna a 3 anni e 6 mesi

Redazione

Negli ultimi giorni i Carabinieri della Compagnia di Mussomeli hanno rafforzato il dispositivo di controllo del territorio, anche con l’impiego dei Reparti Speciali dell’Arma. Nel corso dei servizi sono stati verificati 185 automezzi, elevate 9 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione, identificate 214 persone. Cinque le perquisizioni personali eseguite, al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 7 grammi di hashish, segnalando alla Prefettura 2 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Inoltre ad Acquaviva Platani (CL) militari della locale Stazione dei Carabinieri, hanno tratto in arresto in ottemperanza all’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzione penale della Procura della Repubblica di Caltanissetta, un romeno di 37 anni, riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, commesso in Mussomeli dal 2015 al 21 dic 2019, con sentenza definitiva del 21 ottobre, con cui è stato condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione. Al termine delle formalità l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Caltanissetta.

Infine sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria due soggetti di Milena per furto d’acqua, poiché da verifiche effettuate unitamente alla società di gestione dell’acqua, avrebbero manomesso il contatore idrico allacciandosi direttamente alla rete, evitando la lettura dei consumi.



