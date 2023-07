Cronaca 284

Controlli nell'Agrigentino a strutture ricettive, 28 abusive

Le verifiche della squadra della divisione di polizia amministrativa tra Lampedusa e Porto Empedocle

Redazione

Su 45 strutture turistiche ricettive monitorate, in 37 sono state riscontrate irregolarità, e di queste 28 erano totalmente fuori norma e abusive. La Questura di Agrigento attraverso il nucleo controlli strutture ricettive e la squadra della divisione polizia Amministrativa, ha avviato una raffica di controlli sulle attività turistiche e ricettive. E lo ha fatto concentrandosi su Lampedusa e Porto Empedocle. A sollecitarlo, a livello nazionale, erano state le organizzazioni di categoria. A Lampedusa, in particolar modo, oltre il 70 per cento delle attività monitorate sono risultate non a norma e molte del tutto sprovviste di qualunque requisito di legge. (ANSA).



