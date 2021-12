Cronaca 614

Controlli green pass, in provincia di Caltanissetta in una settimana sanzionati 13 avventori e 10 titolari di attività

Altre 14 persone sono state trovate prive di mascherina. Per una delle attività commerciali è stata disposta la chiusura provvisoria

Redazione

L’attività di controllo delle Forze dell’Ordine e degli uomini della Polizia locale, programmata dal Piano dei Controlli elaborato dalla Prefettura di Caltanissetta in ottemperanza alle previsioni normative previste dall’art. 7 dell’ultimo decreto del Governo Draghi, è proseguita senza sosta anche nel corso di questa seconda settimana. In particolare, durante la settimana appena trascorsa, compresa tra il 13 dicembre e ieri, 19 dicembre, le Forze di polizia con l’ausilio della polizia locale hanno continuato a mettere in campo una stringente azione di controllo nelle arre urbane individuate dal piano ed in cui insistono attività ed esercizi per i quali è richiesto l’obbligo del green pass. Complessivamente sono stati effettuati nr. 4.110 controlli, sanzionando nr. 13 persone per il mancato possesso di regolare green pass, nonché nr. 14 persone in relazione alla irregolare tenuta dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono stati, inoltre, effettuati nr. 763 controlli , elevate nr. 10 sanzioni e disposta una chiusura provvisoria nei confronti dei titolari di attività o esercizi commerciali. La capillare azione di controllo, proseguirà anche nelle prossime settimane così da continuare a garantire un’efficacie azione di contenimento e prevenzione del contagio ed evitare nuove chiusure in questa nuova fase della pandemia.



