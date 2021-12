Cronaca 1735

Controlli green pass a Caltanissetta: alla palestra Top Trainer nessuna irregolarità

Il chiarimento di Seguo News in merito all'articolo sulle verifiche effettuate dalla Polizia di Stato nelle attività commerciale

Rita Cinardi

In merito all’articolo pubblicato ieri sulla nostra testata giornalistica dal titolo “Caltanissetta, denunciato il titolare di un ristorante: tra i lavoratori trovato uno straniero irregolare”, relativa ad alcuni controlli sul regolare possesso del super Green Pass, effettuati dalla divisione polizia amministrativa della Questura e della sezione volanti, precisiamo che la palestra Top Trainer, che figurava nell’immagine dell’articolo, nulla aveva a che vedere con la denuncia da parte della polizia. Circostanza che si poteva evincere chiaramente dal titolo e anche dal testo dell’articolo in cui si faceva espressamente riferimento a un ristorante. La foto altro non è che un fermo immagine del video che ci è stato inviato dalla Polizia di Stato e che faceva riferimento ai controlli eseguiti dagli agenti sul territorio e ad alcune delle attività controllate, compresa la palestra in oggetto risultata regolare in merito alla normativa sul green pass. Dell'equivoco ci scusiamo con il titolare della palestra Top Trainer e con i nostri lettori. Il direttore responsabile Rita Cinardi.



