Controlli della polizia a Caltanissetta. Rapine, lesioni, maltrattamenti: 14 denunciati

Eseguite undici perquisizioni e sequestrate cocaina, hashish e marijuana

La Polizia di Stato di Caltanissetta, nel corso dell’attività di prevenzione e repressione dei reati, nel territorio della provincia, ha denunciato all’Autorità giudiziaria quattordici persone, eseguito undici perquisizioni e sequestrato cocaina, hashish e marijuana. Sono quattordici le persone denunciate all’Autorità giudiziaria dalla Polizia di Stato su tutto il territorio della provincia nel corso dei servizi di controllo del territorio: tre per detenzione di sostanze stupefacenti, due per rapina e lesioni, quattro per maltrattamenti in famiglia e minacce, uno per combustione illecita di rifiuti, uno per danneggiamento seguito da incendio e tre per altri reati. Sono, invece, undici le perquisizioni eseguite dagli equipaggi in servizio di controllo del territorio.



