Controlli della polizia a Caltanissetta, gruppi "no vax" elencano attività "no green pass": ma erano tutte regolari

Durante il "pattugliamento" del web i poliziotti si erano accorti che alcune attività erano state indicate dai gruppi "no vax" come "no green pass", circostanza rivelatasi falsa

Rita Cinardi

13 Agosto 2021 09:20

Otto attività commerciali che su gruppi facebook nisseni simpatizzanti “no vax” erano apparse come soggetti che non avrebbero applicato la normativa del green pass nella realtà sono risultate regolari. In questi giorni la questura di Caltanissetta e in particolare la sezione Pasi, in corrispondenza dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà del green pass, sta eseguendo controlli a tappeto sulle attività commerciali nissene. Ed è così che durante il “pattugliamento” del web i poliziotti si erano accorti che alcune attività erano state indicate dai gruppi “no vax” come attività “controcorrente” che, a loro dire, si sarebbero rifiutate di applicare la normativa vigente.

Circostanza rivelatasi del tutto falsa. I titolari delle attività, durante il controllo degli agenti, hanno smentito di essere “no green pass” dimostrando di applicare regolarmente i controlli previsti dal Dpcm. Per il momento Caltanissetta, come emerge dai primi controlli della questura, sta dimostrando di essere una città rispettosa delle regole. Nei prossimi giorni, comunque, i controlli continueranno e riguarderanno tutte le categorie commerciali.



