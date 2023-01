Attualita 437

Controlli della Dusty con i vigili urbani a Caltanissetta: rifiuti non conformi alla Provvidenza

Su 12 verifiche sono state rilevate 12 conformità. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni

Redazione

Rifiuti non conformi alla Provvidenza. È questo l'esito delle verifiche effettuate dalla Dusty con gli agenti della polizia municipale durante la settimana dal 23 al 28 gennaio. Su 12 controlli effettuati sono stati rilevati 12 non confromità. Le verifiche sono state effettuate nelle vie: Via Barone Lanzirotti, Via Tornatore, Via Provvidenza, Via Palestro, Via Gioberti, Via Cesare Abba, Via XX Settembre, Viale Amedeo, Largo Fatebenefratelli, Via medaglie D’Oro, Via Santa Domenica.

Fino a diversa comunicazione del Comune di Caltanissetta, il piano dei controlli ad opera della Polizia municipale con il supporto degli operatori Dusty proseguirà ancora.



