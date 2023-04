Cronaca 800

Controlli dei Carabinieri: giovane arrestato per spaccio di droga, due denunciati perché ubriachi

Un uomo di San Cataldo deve scontare 8 mesi per reati in materia finanziaria

Redazione

Continuano senza sosta i servizi di controllo del territorio effettuati dai Carabinieri della Compagnia di Caltanissetta. In tale ambito nel corso degli ultimi giorni: sono stati verificati 55 automezzi, elevate 12 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 2 carte di circolazione e 1 patente, identificate 83 persone, deferite all’Autorità Giudiziaria 2 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica, segnalati alla Prefettura di Caltanissetta quali assuntori 3 soggetti che detenevano per uso personale circa 4 grammi di hashish e 2 di cocaina.

A San Cataldo militari della locale Tenenza CC hanno arrestato un 54enne che deve espiare la pena definitiva di 8 mesi di detenzione domiciliare per reati in materia finanziaria commessi tra il 2008 e il 2011; a Caltanissetta i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 16enne trovato in possesso di 102 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana. Il ragazzo è stato tradotto presso l'abitazione con l'obbligo di permanenza. Questa mattina l’arresto è stato convalidato dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e al giovane è stata applicata la misura dell’obbligo di permanenza in casa.



© Riproduzione riservata

