Cronaca 1221

Controlli dei carabinieri, alticci al volante quattro denunciati: uno segnalato a Caltanissetta per oltraggio a pubblico ufficiale

L'attività ha riguardato quattro comuni della provincia. Nel capoluogo un sanzionato per ubriachezza molesta: disturbava con altre tre persone i clienti di un locale

Redazione

Negli ultimi giorni sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Caltanissetta, nel corso dei quali: sono stati verificati 97 automezzi, elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 3 carte di circolazione e 4 patenti, identificate 175 persone, deferiti per guida in stato di ebbrezza un 41enne e un 28enne di San Cataldo, un 21enne di Serradifalco, un 49enne di Caltanissetta, tutti trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore alla norma.

In particolare l’uomo di Caltanissetta è stato sanzionato per ubriachezza molesta e segnalato per oltraggio a Pubblico Ufficiale insieme ad altre due persone, poiché, i tre soggetti, nei pressi di un esercizio commerciale, in evidente stato di ebbrezza alcolica, disturbavano l’utenza e, alla presenza di più persone, avrebbero proferito epiteti ingiuriosi e parolacce verso i militari, intervenuti su richiesta del titolare del locale.



