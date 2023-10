Cronaca 668

Controlli dei carabinieri a Gela e Niscemi: multe per 1.000 euro ad alcuni ristoratori, giovani trovati con cocaina e hashish

Un uomo di Gela è stato invece denunciato per "guida senza patente reiterata" e il veicolo sequestrato

Redazione

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Prefetto di Caltanissetta, Dottoressa Chiara Armenia, per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno svolto un’operazione finalizzata al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, armi e circolazione stradale. L’attività, che ha visto l’impiego di pattuglie in abiti borghesi, in colori d’istituto e con il supporto di un’unità cinofila di Palermo-Villagrazia, ha riguardato l’identificazione di persone e mezzi con posti di controllo e posti di blocco lungo le principali arterie di comunicazione stradale, dove si registra, soprattutto il fine settimana, un consistente movimento di veicoli e di persone.

Durante l’esecuzione del servizio sono state controllate complessivamente 201 persone e 129 veicoli, elevate contravvenzioni al codice della strada per un importo complessivo di 8mila euro. Al termine dei controlli è stato denunciato in stato di libertà un cittadino di Gela per “guida senza patente reiterata” con conseguente sequestro per confisca del veicolo. Numerosi i controlli volti al contrasto in materia di sostanze stupefacenti nei comuni di Gela e Niscemi. In particolare, sono stati segnalati alla Prefettura di Caltanissetta tre soggetti, trovati in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish. Infine sono stati controllati alcuni ristoranti unitamente al personale del N.A.S. di Ragusa, che ha elevato sanzioni per un importo complessivo di 1.000 euro.



