Cronaca 1796

Controlli contro l'abusivismo commerciale a Caltanissetta: sequestrata frutta e verdura a due ambulanti

La merce sarà devoluta in beneficienza. Sanzionati anche due esercizi commerciali perché privi di misuratore fiscale

Redazione

(Foto Archivio) Controlli rafforzati a Caltanissetta dove, in occasione del periodo festivo, il Prefetto ha disposto un’intensificazione delle attività dirette a contrastare l’abusivismo commerciale. In particolare, nella giornata del 19 dicembre, equipaggi della Polizia Amministrativa della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale hanno sottoposto a controllo diverse attività abusive posizionate in vari punti della Città. All’esito di tali controlli, sono stati sanzionati due venditori ambulanti poiché privi di autorizzazione. I banchi adibiti alla vendita sono stati rimossi dalla pubblica via e sono state confiscate alcune cassette di frutta e verdura, devolute in beneficenza. Infine, nell’ambito della predetta attività di controllo sono stati sanzionati anche due esercizi commerciali per violazioni in materia tributaria, poiché privi di misuratore fiscale.



