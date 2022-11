Cronaca 299

Controlli a tappeto dei carabinieri a Gela. Trovati droga, coltelli, munizioni e una mazza da baseball: 7 denunciati

Denunciato anche un 16enne che alla vista dei carabinieri si è dato alla fuga sul suo scooter. Sanzione da 3mila euro per una trattoria

Redazione

Nell’ambito dell’intensificazione dell’azione di prevenzione dei reati decisi dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Chiara Armenia, continuano senza sosta i controlli svolti dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela, supportati da personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Ragusa, dai militari della Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Mobile “Sicilia” e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, da alcuni giorni a Gela per rafforzare il dispositivo di controllo del territorio.

Nel corso dei controlli sono stati verificati 239 automezzi, elevate 46 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 7 carte di circolazione, identificate 479 persone. 38 le perquisizioni personali eseguite, al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 9 grammi di hashish, poco meno di 1 grammo di marijuana, 7 grammi di cocaina, 3 spinelli, 2 coltelli, alcune munizioni e 1 mazza da baseball, per cui, al termine degli accertamenti, sono state segnalati alla Prefettura 10 soggetti quali assuntori di sostanze stupefacenti, e all’Autorità Giudiziaria 7 persone (3 per porto illegale di armi/oggetti atti ad offendere, 1 per detenzione illegale di munizioni, 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 3 per resistenza a P.U., 1 per guida in stato di ebbrezza).

In particolare sono stati deferiti all’A.G.:

- un 23enne che viaggiava alla guida della propria auto con indosso un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 15 cm;

- un 32enne trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 14 cm;

- un 66enne trovato in possesso di 5 cartucce per pistola cal. 7,65;

- un 35enne che, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 7 grammi circa di cocaina e di un bilancino elettronico di precisione;

- un 21enne che a seguito di perquisizione veicolare eseguita a bordo della sua auto è stato trovato in possesso di una mazza da baseball, di poco meno di 5 grammi di hashish, inoltre nel corso del controllo avrebbe minacciato e oltraggiato gli operanti.

- un 16enne privo di patente di guida poiché mai conseguita, alla guida di un motociclo, con a bordo un 18enne, ha reagito all'alt impostogli dai militari operanti, dandosi alla fuga e, durante il breve inseguimento, ha tenuto una condotta di guida estremamente pericolosa per i militari operanti e per gli altri utenti della strada;

- un 25enne trovato alla guida della propria autovettura con un tasso alcolemico superiore alla norma.

Infine, a seguito delle verifiche effettuate dal NAS di Ragusa, è stata disposta la sospensione delle attività produttive di una trattoria sita a Gela ed elevate sanzioni amministrative a carico del legale responsabile per complessivi 3mila euro. Il provvedimento è stato emesso poiché l’attività era esercitata in locali con carenze igienico sanitarie e strutturali e non venivano correttamente applicate le procedure di autocontrollo. Il valore della struttura chiusa e delle attrezzature ammonta ad euro 250mila circa.



