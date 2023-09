Cronaca 362

Controlli a San Vito Lo Capo, multe a 24 commercianti: non rilasciavano lo scontrino ai clienti

Nel corso dei controlli sono stati anche individuati 8 lavoratori impiegati totalmente in "nero"

Redazione

Nei giorni scorsi, i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani hanno eseguito numerosi interventi volti a contrastare il sommerso d’azienda e il lavoro nero da parte di esercenti attività economiche nel Comune di San Vito Lo Capo, comune fortemente interessato da un rilevante afflusso turistico. I controlli sono stati eseguiti principalmente nelle ore mattutine e in quelle serali e hanno riguardato il controllo del possesso delle licenze d’esercizio da parte degli esercenti, delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché la regolare posizione lavorativa del personale impiegato e l’emissione del cd. “scontrino fiscale”.

Al termine di tali interventi sono stati sanzionati 24 commercianti per la mancata emissione del documento commerciale ai propri clienti, mentre ulteriori n. 4 esercenti sono stati sanzionati, rispettivamente, per mancanza della licenza d’esercizio, ovvero per il mancato possesso della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e per la vendita di prodotti alcolici. Infine, nel corso dei controlli, sono stati individuati 8 lavoratori impiegati totalmente in “nero” a fronte dei quali i finanzieri hanno contestato le previste sanzioni amministrative nei confronti delle imprese coinvolte, procedendo alla segnalazione all’INPS e all’Ispettorato del Lavoro per il mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore di detto personale.



